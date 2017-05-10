«Барселона» намерена выручить 60 млн евро от продажи Турана и Видаля

Руководство «Барселоны» намерено перед стартом очередного сезона получить около 60 миллионов евро для покупок новых футболистов. Для этого они намерены расстаться с некоторыми игроками.

В связи с этим рассматриваются два футболиста, которых каталонский клуб намерен выставить на трансфер: это полузащитник Арда Туран и защитник Алейш Видаль. За турецкого футболиста каталонцы в своё время заплатили мадридскому «Атлетико» 34 миллиона евро и теперь надеются получить за него приблизительно 30 млн. Видаль, приобретённый у «Севильи», обошёлся сине-гранатовым в 17 млн евро. За последнего клуб надеется выручить около 15 млн, хотя не исключается, что согласится расстаться с ним и за 10 миллионов евро.

Контракты Турана и Видаля с «Барселоной» рассчитаны до лета 2020 года. В текущем сезоне турецкий хавбек провел за «сине-гранатовых» 18 матчей в Примере, забил три мяча и трижды ассистировал партнерам. У Видаля – шесть игр, 2 гола и две голевых передачи.

Фото: Global Look Press

Источник: Sport

Владимир Шевелев Автор еженедельника «Футбол»