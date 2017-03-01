«Барселона» может приобрести Пауло Дибалу в случае ухода Неймара в «Манчестер Юнайтед»

Автор: Лидия Дидык 0 Comments

Дибала

Руководство «Барселоны» может приобрести нападающего «Ювентуса» Пауло Дибалу. Каталонский клуб рассматривает аргентинца в качестве замены Неймара.

Во время летнего трансферного окна Неймар может перейти в «Манчестер Юнайтед». Потенциальный переход бразильца в стан «красных дьяволов» оценивается в 200 миллионов фунтов стерлингов.

Напомним, ранее сообщалось, что Дибала в ближайшее время подпишет с «Ювентусом» новый контракт и будет зарабатывать 7 миллионов евро в год.

В нынешнем сезоне Неймар провел за «Барселону» в Примере 20 матчей, в которых отметился шестью забитыми мячами и семью голевыми пасами. В активе Дибалы – 19 встреч в Серии А, семь голов и три результативные передачи.

Фото: Global Look Press

Источник: Express.uk

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Лидия Дидык
Лидия Дидык
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