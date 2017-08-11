«Барселона» может увеличить предложение по Дембеле до 140 млн евро

Автор: Евгений Морозов 0

Усман Дембеле

«Барселона» продолжит переговоры с дортмундской «Боруссией» по трансферу форварда Усмана Дембеле. В пятницу стало известно, что каталонцы увеличили предложение по 20-летнему французу до 90 миллионов евро плюс 40 млн в виде бонусов, но немецкий клуб вновь ответил отказом.

Тем не менее, в ближайшее время руководство сине-гранатовых может увеличить предложение до 140 миллионов (110 млн фиксированная сумма плюс 30 млн в качестве бонусов).

Ранее сообщалось, что Дембеле уже согласовал с «Барселоной» условия личного контракта и расстроен действиями «Боруссии».

Фото: Global Look Press
Источник: As

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Евгений Морозов

Автор еженедельника «Футбол»

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