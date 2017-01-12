«Барселона» и «Ювентус» вступили в борьбу за Адама Лаллану

Автор: Вадим Павлов 0 Comments

Адам Лаллана

«Барселона», ПСЖ и «Ювентус» намерены приобрести Адама Лаллану. Английский полузащитник демонстрирует высокий уровень игры в нынешнем сезоне и привлек внимание европейских грандов.

«Барселона» и «Ювентус» решили составить конкуренцию ПСЖ в стремлении переманить полузащитника «Ливерпуля» Адама Лаллану.
В этом сезоне Лаллана окончательно укрепился в качестве ключевого игрока команды Юргена Клоппа и демонстрирует футбол высочайшего уровня, что не осталось незамеченным со стороны европейских грандов.

Достаточно давно ходят слухи о намерении ПСЖ предложить 60 миллионов фунтов за 28-летнего игрока сборной Англии по окончании сезона, однако теперь в борьбу за Адама вступили два других тяжеловеса европейского футбола.

«Барса» и «Ювентус», чемпионы своих стран, полагают, что Лаллана может быть заинтересован в смене клуба, если по итогам этого сезона «Ливерпуль» не сможет пробиться в Лигу Чемпионов.

Добавим, что в ближайшие месяцы «красных» попытаются оградить экс-игрока «Саутгемптона» от интереса других клубов, предложив Лаллане новый контракт на улучшенных условиях.

Фото: Global Look Press
Источник: The Times

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Вадим Павлов

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