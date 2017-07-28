«Барселона» готова отдать Ивана Ракитича «Ливерпулю» ради приобретения Филиппе Коутиньо

Полузащитник английского «Ливерпуля» Филиппе Коутиньо может сменить команду в ближайшее время. В услугах игрока заинтересован испанский гранд.

Руководство «Барселоны» хочет снизить цену на бразильца, которая составляет 150 миллионов евро (по оценкам мерсисайдцев). Ради этого сине-гранатовые готовы отдать «красным» своего полузащитника Ивана Ракитича.

Действующий контракт хорвата с каталонцами истекает только в 2022 году. 25-летний Коутиньо же подписал с «Ливерпулем» соглашение до 2021 года.

Фото: Global Look Press

Источник: Mirror