«Барселона» готова отдать Ивана Ракитича «Ливерпулю» ради приобретения Филиппе Коутиньо

Автор: Дмитрий Темников 0

Месси и Ракитич

Полузащитник английского «Ливерпуля» Филиппе Коутиньо может сменить команду в ближайшее время. В услугах игрока заинтересован испанский гранд.

Руководство «Барселоны» хочет снизить цену на бразильца, которая составляет 150 миллионов евро (по оценкам мерсисайдцев). Ради этого сине-гранатовые готовы отдать «красным» своего полузащитника Ивана Ракитича.

Действующий контракт хорвата с каталонцами истекает только в 2022 году. 25-летний Коутиньо же подписал с «Ливерпулем» соглашение до 2021 года.

Фото: Global Look Press
Источник: Mirror

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