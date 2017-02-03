Баку подала заявку на проведение финала Лиги чемпионов 2019 года

Столица Азербайджана подала заявку на проведение финала Лиги чемпионов в 2019 году. Конкурировать с Баку будет Мадрид.

В 2019 году финал Лиги чемпионов может пройти в Баку или Мадриде.

Если Баку получит право на проведение финала, то он состоится на «Олимпийском стадионе». Что касается Мадрида, то финал примет новая арена «Атлетико», которая называется «Метрополитано». Открытие стадиона планируется в этом году.

Отметим, что в Баку пройдут матчи ЧЕ-2020.

Фото: Global Look Press

Источник: Associated Press