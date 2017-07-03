«Байер» попрощался с Хаканом Чалханоглу

«Байер» объявил о переходе полузащитника Хакана Чалханоглу в «Милан». Сумма трансфера не уточняется.

«Три года, которые я провел в „Байере“, получились очень эмоциональными. Я хочу поблагодарить клуб, персонал и особенно болельщиков. Они поддерживали меня даже во время дисквалификации.Теперь я хочу открыть новую главу в карьере. Но „Байер“ навсегда останется в моем сердце», —заявилЧалханоглу.

В минувшем сезоне 23-летний Чалханоглу провел 15 матчей в немецкой Бундеслиге, забил 6 голов и отдал 5 результативных передач. Такое малое количество матчей объясняется четырехмесячной дисквалификацией, которая была наложена на полузащитника зимой 2017 года.

Фото: Global Look Press

Источник: ФК «Байер»