«Байер» попрощался с Хаканом Чалханоглу

Автор: Евгений Морозов 0

Чалханоглу

«Байер» объявил о переходе полузащитника Хакана Чалханоглу в «Милан». Сумма трансфера не уточняется.

«Три года, которые я провел в „Байере“, получились очень эмоциональными. Я хочу поблагодарить клуб, персонал и особенно болельщиков. Они поддерживали меня даже во время дисквалификации.Теперь я хочу открыть новую главу в карьере. Но „Байер“ навсегда останется в моем сердце», —заявилЧалханоглу.

В минувшем сезоне 23-летний Чалханоглу провел 15 матчей в немецкой Бундеслиге, забил 6 голов и отдал 5 результативных передач. Такое малое количество матчей объясняется четырехмесячной дисквалификацией, которая была наложена на полузащитника зимой 2017 года.

Фото: Global Look Press
Источник: ФК «Байер» 

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Евгений Морозов

Автор еженедельника «Футбол»

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