«Байер» опубликовал твит с Джоном Сноу: «Когда понимаешь, что придется играть в России в феврале»

Автор: Евгений Морозов 0

Байер

«Байер» сыграет с «Краснодаром» в 1/16 Лиги Европы. По этому поводу команда решила пошутить.

Пресс-служба немецкого клуба отреагировала на результаты жеребьевки твитом с героем сериала «Игра престолов» Джоном Сноу.

«Когда понимаешь, что придется играть в России в феврале. Хотя они находятся южнее Леверкузена. Возможно, все не так плохо», – написано в твиттере.

Фото: Global Look Press
Источник: твиттер «Байера»

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Евгений Морозов

Автор еженедельника «Футбол»

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