«Байер» опубликовал твит с Джоном Сноу: «Когда понимаешь, что придется играть в России в феврале»

«Байер» сыграет с «Краснодаром» в 1/16 Лиги Европы. По этому поводу команда решила пошутить.

Пресс-служба немецкого клуба отреагировала на результаты жеребьевки твитом с героем сериала «Игра престолов» Джоном Сноу.

«Когда понимаешь, что придется играть в России в феврале. Хотя они находятся южнее Леверкузена. Возможно, все не так плохо», – написано в твиттере.

When you realize you’re playing in Russia in February… #UEL pic.twitter.com/tK3XI1GHCp

— Bayer 04 Leverkusen (@bayer04_en) 17 декабря 2018 г.