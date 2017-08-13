Вадим Скрипченко назначен исполняющим обязанности главного тренера «Анжи»

Автор: Дмитрий Темников 0

ЦСКА – Крылья Советов

Накануне «Анжи» и главный тренер команды Александр Григорян прекратили сотрудничество. Стало известно имя специалиста, который временно придет на данную должность.

Исполняющим обязанности главного тренера махачкалинцев стал Вадим Скрипченко. «Скрипченко несколько минут назад стал исполняющим обязанности главного тренера. Контракт со специалистом подписан меньше чем на год, но это не так принципиально», — об этом сообщил президент дагестанского клуба Осман Кадиев.

Напомним, ранее 41-летний белорус возглавлял «Крылья Советов» и «Урал». Также он работал помощником тренера в «Кубани», «Минске» и БАТЭ.

Фото: Сергей Дроняев
Источник: ТАСС

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