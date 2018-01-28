Ахмед Муса вернется в Россию, Эдинсон Кавани стал лучшим бомбардиром «ПСЖ». Главные новости дня

Еженедельник «Футбол» представляет главные новости за 27 января.

1. ЦСКА договорился с «Лестером» об аренде Ахмеда Мусы

Нигерийский форвард поможет армейцам в битве за медали РФПЛ.

2. Александр Анюков будет играющим тренером в «Зените-2»

Защитник «Зенита» подписал новый контракт с питерским клубом.

3. Эдинсон Кавани стал лучшим бомбардиром в истории «ПСЖ»

Уругваец обошел Златана Ибрагимовича по количеству голов за парижан.

4. Вагнер Лав подпишет контракт с «Бешикташем»

Экс-форвард ЦСКА перейдет в стан действующего чемпиона Турции.

5. «Спартак» хочет приобрести бывшего форварда «Тоттенхэма» и «Милана»

В сферу интересов красно-белых входит нападающий «Бенфики» Адель Таарабт.

6. Таблица трансферов РФПЛ. Зима-2017/18

Константин Рауш стал игроком «Динамо», «Ростов» купил еще одного исландца.

Фото: Global Look Press

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