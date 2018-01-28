Ахмед Муса вернется в Россию, Эдинсон Кавани стал лучшим бомбардиром «ПСЖ». Главные новости дня

Еженедельник «Футбол» представляет главные новости за 27 января.
1. ЦСКА договорился с «Лестером» об аренде Ахмеда Мусы
Нигерийский форвард поможет армейцам в битве за медали РФПЛ.
2. Александр Анюков будет играющим тренером в «Зените-2»
Защитник «Зенита» подписал новый контракт с питерским клубом.
3. Эдинсон Кавани стал лучшим бомбардиром в истории «ПСЖ»
Уругваец обошел Златана Ибрагимовича по количеству голов за парижан.
4. Вагнер Лав подпишет контракт с «Бешикташем»
Экс-форвард ЦСКА перейдет в стан действующего чемпиона Турции.
5. «Спартак» хочет приобрести бывшего форварда «Тоттенхэма» и «Милана»
В сферу интересов красно-белых входит нападающий «Бенфики» Адель Таарабт.
6. Таблица трансферов РФПЛ. Зима-2017/18
Константин Рауш стал игроком «Динамо», «Ростов» купил еще одного исландца.
Фото: Global Look Press