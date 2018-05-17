«Атлетико» при Диего Симеоне провел 377 матчей, 200 из них были сухими

«Атлетико» в финале Лиги Европы разгромил «Марсель» (3:0) в 377-м матче Диего Симеоне на посту главного тренера. Это был 200-й сухой матч «матрасников».

Мадридцы за это время, с 2011 года, провели 200 сухих игр во всех соревнованиях, что составляет 53% от общего числа матчей под руководством 48-летнего аргентинца.

«Атлетико» при Симеоне 34 раза играл 0:0, 67 раз – 1:0, 45 раз – 2:0, 31 раз – 3:0, 13 раз – 4:0, 7 раз – 5:0, 2 раза – 6:0, 1 раз – 7:0.

Фото: Global Look Press

Источник: Твиттер Педро Мартина