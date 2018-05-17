«Атлетико» — победитель ЛЕ, на ЧМ-2018 впервые тренеры воспользуются планшетами. Главные новости дня

Еженедельник «Футбол» представляет главные новости за 16 мая.

1. Лига Европы. Финал. «Атлетико» обыграл «Марсель» и выиграл трофей

В напряженной борьбе клуб из Мадрида одержал крупную победу.

2. ФИФА представила список команд, которые сыграют на новом клубном ЧМ

В турнире примут участие 24 команды, получившие приглашения.

3. Зинедин Зидан готов принять сборную Франции после ЧМ-2018

Специалист знает об интересе со стороны Федерации футбола страны.

4. Дэвид Мойес покидает «Вест Хэм»

Срок действия текущего соглашения специалиста с клубом истекает текущим летом.

5. На ЧМ-2018 впервые тренеры во время матча смогут использовать планшеты

Это нововведение будет использовано впервые.

Фото: Global Look Press

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