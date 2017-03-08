«Атлетико» планирует приобрести Кевина Кампля

Полузащитник немецкого «Байера» Кевин Кампль входит в сферу интересов мадридского «Атлетико». Камплю является потенциальной заменой двум игрокам команды Диего Симеоне.

Главный тренер мадридского «Атлетико» Диего Симеоне лично заинтересован в приобретении поулзащитника «Баейра» Кевина Кампля. Симеоне считает, что словенец может заменить Габи Фернандеса и Тиагу Мендеша.

Отступные за Кевина составляют 11 миллионов евро. Transfermarkt оценивает словенского полузащитника в 12,75 миллионов фунтов.

«Байер» занимает 10 место с 30-ю баллами. В текущем сезоне Бундеслиге Камплю забил 1 гол и отдал два голевых паса.

Фото: Global Look Press

Источник: AS