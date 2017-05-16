«Атлетико» готов рассмотреть предложения по Гамейро, Гайтану и Хименесу

Руководство и тренерский штаб мадридского «Атлетико» намерены усилить состав команды новыми футболистами. В связи с этим клуб намерен избавиться от нескольких дорогостоящих игроков.

«Матрасники» готовы выставить на трансфер трех игроков команды. В этот список входит 30-летний нападающий Кевин Гамейро, 29-летний полузащитник Николас Гайтан и 22-летний защитник Хосе Мария Хименес.

Напомним, что Кевина Гамейро и Николаса Гайтана мадридский «Атлетико» приобрел летом 2016 года за 32 и 25 миллионов евро соответственно.

Также, ранее сообщалось о том, что главный тренер «Атлетико» Диего Симеоне обратился к генеральному директору клуба Мигелю Анхелю Хилю Марину со словами о том, что с имеющимся на данный момент составом нельзя добиться высоких результатов.

На данный момент мадридский «Атлетико» с 75 очками расположился на третьей строчке таблицы чемпионата Испании. Отставание «матрасников» от идущей второй «Барселоны» — 12 баллов.

Фото: Global Look Press

Источник: AS