«Атлетик» Бильбао лишится главного тренера

Автор: Владимир Шевелев 0 Comments

Эрнесто Вальверде

Главный тренер «Атлетика» Эрнесто Вальверде покинет свой пост. Специалист уже заявил о своем намерении руководству баскского клуба.

Президент баскского клуба Хосе Уррутия рассчитывает, что Вальверде пересмотрит свою позицию. Стороны обсуждают уход тренера уже около двух месяцев. К Вальверде проявляет интерес «Барселона», каталонцы уже контактировали с ним. Испанец назывался в качестве кандидата на смену Луису Энрике, который летом уйдет из каталонской команды.

В текущем сезоне «Атлетик» из Бильбао, возглавляемый Вальверде, занимает шестое место в Примере, набрав 53 очка после 32 туров.

Фото: Global Look Press

Источник: Mundo Deportivo

Поделиться:

Владимир Шевелев

Автор еженедельника «Футбол»

Футбол утром в вашей почте

Утренняя рассылка ftbl.ru - всё, что важно знать с утра

 

Читайте по теме

Барселона

УЕФА открыл дисциплинарное дело в адрес «Барселоны»

Марк-Андре тер Штеген прошел медосмотр в «Барселоне»

«Арсенал» опять вылетел из ЛЧ на стадии 1/8 финала

Добавить комментарий

Войти с помощью: 