«Атлетик» Бильбао лишится главного тренера

Главный тренер «Атлетика» Эрнесто Вальверде покинет свой пост. Специалист уже заявил о своем намерении руководству баскского клуба.

Президент баскского клуба Хосе Уррутия рассчитывает, что Вальверде пересмотрит свою позицию. Стороны обсуждают уход тренера уже около двух месяцев. К Вальверде проявляет интерес «Барселона», каталонцы уже контактировали с ним. Испанец назывался в качестве кандидата на смену Луису Энрике, который летом уйдет из каталонской команды.

В текущем сезоне «Атлетик» из Бильбао, возглавляемый Вальверде, занимает шестое место в Примере, набрав 53 очка после 32 туров.

Фото: Global Look Press

Источник: Mundo Deportivo

Владимир Шевелев Автор еженедельника «Футбол»