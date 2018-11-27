Атаковавшего автобус дортмундской «Боруссии» россиянина приговорили к 14 годам тюрьмы

Весной 2017 года Сергей Венергольд атаковал автобус дортмундцев с помощью взрывного устройства. Его приговорили к тюремному заключению.

В Дортмунде состоялось судебное заседание по делу уроженца России Сергея Венергольда, атаковавшего автобус «Боруссии» 11 апреля 2017 года.

По итогам заседания Венергольд был признан виновным в покушении на убийство 28 человек, находившихся в автобусе. Суд вынес россиянину приговор в виде лишения свободы сроком на 14 лет.

Ранее сообщалось, что обвинение требует для Венергольда пожизненного заключения. Защита в свою очередь просила о наказании сроком менее 10 лет. Венергольду инкриминировалось изготовление самодельных взрывчатых устройств и теракт возле автобуса «Боруссии», в результате которого пострадал защитник дортмундцев Марк Бартра, а также один полицейский.

В СМИ также появлялась информация, согласно которой Венергольд пытался заработать благодаря теракту. Ранее он приобрел акции дортмундского клуба суммой в 78 тыс. евро. Возможно, россиянин надеялся, что ему удастся заработать до 4 млн евро за счет падения акций после взрыва.

Фото: пресс-служба ФК «Боруссия» Дортмунд

Источник: Deutsche Welle