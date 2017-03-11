Ассистент Луиса Энрике Хуан Карлос Унсуэ может летом возглавить «Барселону»

Стал известен главный претендент на пост тренера «Барселоны» после ухода Луиса Энрике. Им может стать Хуан Карлос Унсуэ, работающий в тренерском штабе «сине-гранатовых».

Каталонцы рассматривают ряд кандидатур, среди которых фаворитом считается главный тренер «Атлетика» Эрнесто Вальверде.

Однако в «Барселоне» всегда подчеркивали, что тренер команды должен знать клуб изнутри, понимать его философию. И после ответного матча 1/8 финала Лиги чемпионов с «ПСЖ» (6:1) позиции Хуана Карлоса Унсуэ укрепились.

49-летний специалист не только является тренером по стандартам, но и передает игрокам требования Луиса Энрике во время матчей.

Унсуэ был голкипером и в 1988-1990 годах провел за «Барселону» несколько матчей. Потом он работал тренером вратарей при Франке Райкарде и Хосепе Гвардиоле. Унсуэ вернулся в клуб летом 2014 года вместе с Луисом Энрике, которому помогал в «Сельте».

Фото: Global Look Press

Источник: Marca