Голкипер «Челси» Асмир Бегович продолжит карьеру в «Борнмуте». Об этом сообщил сам футболист.

О сумме трансфера и длительности контракта информации нет. Бегович оценивается в 8 миллионов евро.

В прошедшем сезоне английской Премьер-лиги он провел два матча, пропустив пять голов.

Happy to be joining @afcbournemouth. Looking forward to working with Eddie Howe and the team #AFCB 🍒 pic.twitter.com/bWF6twabwd

— Asmir Begovic (@asmir1) 30 мая 2017 г.