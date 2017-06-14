Артем Ребров: «В молодости я был любителем быстрой езды и драйва»

Артем Ребров, российский футболист, вратарь и вице-капитан московского «Спартака» рассказал о своей жизни, спорте и предпочтениях в выборе автомобилей.

— В одном из недавних интервью вы говорили, что самые счастливые дни в жизни – это рождение сыновей, а чемпионство «Спартака» вы бы поставили на третье место. А что же будет на втором месте?

— Кубки и награды — это совсем другое, это мои достижения, к которым я двигался на протяжении всей спортивной карьеры, цель, которую каждый спортсмен всегда ставит перед собой. Но это всего лишь работа. А самое главное в жизни для меня – это моя семья и мои дети. Автомобиль – тоже немаловажная составляющая, поскольку он перевозит мою семью и меня. Он должен обеспечивать сохранность и комфорт моим близким, поэтому к выбору авто я подходил очень тщательно.

— Покупка нового автомобиля вписалась бы в ТОП-10 ваших положительных эмоций? На какое место, если не секрет?

— Покупка нового автомобиля – это действительно радостное события для меня, и, я думаю, я мог бы смело вписать его в ТОП-10 положительных эмоций, текущего года уж точно. Это событие даже попало бы в первую шестерку, разместилось бы… скажем на шестом месте.

— Почему вы выбрали именно Audi A5 Sportback?

— Это уже не первый мой Audi, поэтому выбор автомобиля был довольно прост – качество и надежность, проверенные годами, сделали меня приверженцем этого немецкого бренда. Поскольку я предпочитаю седаны – я чувствую себя в них намного комфортнее, чем в крупногабаритных внедорожниках, возможно за счёт маневренности – я выбрал именно Audi A5 Sportback. Мой предыдущий Audi доказал мне, что мы с этим брендом идеально подходим друг другу и на данный момент это для меня оптимальный выбор. Сейчас я решим просто немного обновить свой авто, ведь прогресс не стоит на месте, линейка Audi постоянно расширяется и в продаже появляются все более технологичные новинки, а мне всегда интересно попробовать что-то новое.

— Можно ли сравнить адреналин, получаемый от скорости, с адреналином от игры? Для вас автомобиль – это средство передвижения или вы получаете удовольствие от вождения?

— Адреналин присутствует и там и там, но когда ты становишься мужем и отцом своих собственных детей, а не просто сыном своих родителей, ты переходишь некую грань. Ты перестаешь гнаться за острыми ощущениями, граничащими с опасностью, и все больше задумываешься о том, насколько аккуратно ты водишь машину.

Естественно, в молодости я был любителем быстрой езды и драйва, но сейчас я предпочитаю более спокойный стиль вождения и стараюсь выбрасывать свой адреналин на футбольном поле.

Теперь в автомобиле для меня на первом месте комфорт – в машине должно быть приятно находиться, а вождение должно приносить удовольствие.

— Во время пребывания за границей ездите за рулем?

— Во время сборов за границей я очень редко езжу за рулем самостоятельно – обычно переезды нашей команды организованы клубом. Но в будущем, когда моя спортивная карьера закончится, я с удовольствием отправлюсь в путешествие по Европе на автомобиле. Почему бы и нет?

— Если не говорить о брендах и моделях, то какой тип автомобиля вы бы предпочли для такой поездки? Может быть кабриолет?

— Кабриолеты точно не мое. Я не люблю, когда ветер развевается в волосах, портит прически и срывает головные уборы. Если планировать семейных отдых с детьми, то, естественно, стоит остановить свой выбор на крупногабаритном автомобиле, чтобы не только мне, но и детям было комфортно. А если путешествовать вдвоем с супругой, то подойдет и седан или купе, например, А5, как в данном случае. Я уверен, что на нашем новом автомобиле можно смело отправляться в Европу хоть сейчас, и для меня, как для водителя, это очень достойный вариант. При выборе автомобиля для дальних поездок следует отталкиваться от потребностей семьи, чтобы всем было комфортно.

— Безусловно.

— А как обстоит дело с поездками по России? На днях вы проводили мастер-класс для юных футболистов и поклонников спорта в Великом Новгороде. Как добирались туда из Москвы? Почему выбрали именно этот способ?

— Я очень рад, что моя профессия не связана с вождением автомобилей и я не утомлен этим занятием, поэтому иногда могу позволить себе дальние поездки, поскольку люблю путешествовать на автомобиле. Так и в Великий Новгород я ездил за рулем – изучив расписание поездов, я понял, что для меня это будет самый удобный вариант. Я решил прокатиться с ветерком и совместить приятное с полезным – к тому же, у нас такая живописная и необъятная страна, по дороге я увидел множество прекрасных природных пейзажей, лесов, полей, старинных церквей. Мне было интересно почувствовать этот драйв, поэтому я выбрал такой способ передвижения.

— Среди клиентов Ауди Центра Таганка немало преданных болельщиков «Спартака». Что пожелать им и всем любителям футбола?

— Посетив Ауди Центр Таганка, я действительно отметил, что немало ваших клиентов и сотрудников переживает за нашу команду и это очень приятно. Я хотел бы пожелать им оставаться с нами, верить в нас, поддерживать ребят, и, конечно, продавать покупать и продукт, который действительно приносит удовольствие автовладельцам.

— Охарактеризуйте кратковашу главную цель на 2017 год?

— Двигаться вперед к новым достижениям и чтобы все обязательно были здоровы!

Источник и фото: Пресс-служба группы компаний «АвтоСпецЦентр»

Антон Муша Choose Your Destiny. Choose Life. Choose Football