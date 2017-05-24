Артем Дзюба: «Я боюсь пропустить ЧМ-2018, если проблема с коленом усугубится»

Форвард «Зенита» и сборной России Артем Дзюба рассказал о своем состоянии в преддверии Кубка конфедераций. Нападающий испытывает небольшие проблемы со здоровьем.

«Ну, так скажем мое здоровье перед Кубком конфедераций: пятьдесят на пятьдесят. Приемлемо, все под контролем. Но оно меня беспокоит. Боюсь пропустить чемпионат мира, если проблема усугубится. Сейчас, после чемпионата, в любом случае поеду в сборную, там буду консультироваться, посмотрим.

Конечно, я хочу играть в сборной — это огромная честь. Кубок конфедераций — раз в жизни, можно сказать, у России — так точно,» — сказал Дзюба.

Кубок конфедераций пройдет в России с 17 июня по 2 июля 2017 года в четырех городах: в Москве, Санкт-Петербурге, Казани и Сочи.

Фото: Сергей Дроняев

Источник: Спорт день за днем