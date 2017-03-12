Артем Дзюба назвал судью главным героем матча между «Зенитом» и «Амкаром»

Автор: Лидия Дидык 0 Comments

Дзюба

Нападающий «Зенита» Артем Дзюба назвал главного арбитра матча 19-го тура РФПЛ против «Амкара» Евгения Турбина основным героем встречи. Питерский клуб проиграл на выезде со счетом 0:1.

Отметим, что в одном из эпизодов рефери не засчитал гол петербургского клуба, хотя мяч после подачи Олега Шатова пересек линию ворот хозяев.

«Говорить по игре нечего. Судья сегодня – главный герой матча», – сказал Дзюба.

После данного поражения «Зенит» остался на втором месте в турнирной таблице РФПЛ, отставая от лидирующего «Спартака» на пять очков.

Фото: Сергей Дроняев
Источник: Спорт-Экспресс

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Лидия Дидык
Лидия Дидык
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