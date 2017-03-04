Артем Дзюба: «Мы не пропустим — это было понятно. Вопрос был в том, забьем ли мы»

Автор: Вадим Павлов 0 Comments

Дзюба

Форвард «Зенита» Артем Дзюба поведал о своем видении матча против ЦСКА. Почти четверть матча «Зенит» играл в большинстве после удаления полузащитника ЦСКА Понтуса Вернблума.

«Игра вязкая. Можно было еще удалять игрока у них — ничего не изменилось бы. Шесть человек стоят, не двигаются. Все большие. На контратаке не поймаешь. Нам бы креатива, подач, агрессии…

Мяч держим, и только удар Маурисио хороший получился. Очень плохое давление мы оказывали. Хотя знали, что они в пять защитников играют. Мы не пропустим — это было понятно. Вопрос был в том, забьем ли мы», — заявил Артем Дзюба.

В первом матче после зимней паузы ЦСКА и «Зенит» разошлись миром, встреча закончилась со счетом 0:0, нанеся за весь матч всего 1 удар в створ на двоих.

Фото: Global Look Press
Источник: еженедельник «Футбол»

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Вадим Павлов

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