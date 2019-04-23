Артем Дзюба — MVP 24-го тура РПЛ, Мауро Икарди уйдет в «ПСЖ», «Интер» интересуется Ромелу Лукаку. Главные новости дня

Еженедельник «Футбол» представляет главные новости за 23 апреля.

4. Артем Дзюба признан лучшим игроком 24-го тура РПЛ

За форварда «Зенита» проголосовало 62 % болельщиков.

2. Летом «ПСЖ» подпишет контракт с Мауро Икарди

Трансферная стоимость аргентинца оценивается в 70 млн евро.

3. Ромелу Лукаку может перейти в «Интер»

Сделка состоится, если клуб возглавит Антонио Конте.

4. Женщина-судья будет обслуживать матч Лиги 1

Подобное событие произойдет впервые в истории чемпионата Франции.

5. Игроки «Вулверхэмптона» не совершили ни одного нарушения во встрече против «Брайтона»

Этот случай — первый за 6064 матча в АПЛ с сезона-2003/04 с момент подсчета данной статистики.

Фото: Global Look Press

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