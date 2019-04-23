Артем Дзюба — MVP 24-го тура РПЛ, Мауро Икарди уйдет в «ПСЖ», «Интер» интересуется Ромелу Лукаку. Главные новости дня

Еженедельник «Футбол» представляет главные новости за 23 апреля.
4. Артем Дзюба признан лучшим игроком 24-го тура РПЛ
За форварда «Зенита» проголосовало 62 % болельщиков.
2. Летом «ПСЖ» подпишет контракт с Мауро Икарди
Трансферная стоимость аргентинца оценивается в 70 млн евро.
3. Ромелу Лукаку может перейти в «Интер»
Сделка состоится, если клуб возглавит Антонио Конте.
4. Женщина-судья будет обслуживать матч Лиги 1
Подобное событие произойдет впервые в истории чемпионата Франции.
5. Игроки «Вулверхэмптона» не совершили ни одного нарушения во встрече против «Брайтона»
Этот случай — первый за 6064 матча в АПЛ с сезона-2003/04 с момент подсчета данной статистики.
Фото: Global Look Press