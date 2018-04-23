Артем Дзюба: «Мог перейти в «Арсенал» в сезоне-2014/15, но «Спартак» заломил слишком большую сумму»

Автор: Евгений Морозов 0

Нападающий тульского «Арсенала» Артем Дзюба рассказал, что мог присоединиться к «канонирам» в сезоне-2014/15. Форвард принадлежит «Зениту» и выступает в Туле на правах аренды.

– В «Арсенале» вы могли оказаться гораздо раньше. В зимнюю паузу сезона-2014/15 команде Дмитрия Аленичева требовался забивной нападающий.

– Я разговаривал с Дмитрием Анатольевичем, Ананко звонил. Дал добро на переход в «Арсенал». Мне нужна была практика, прежде чем подписать контракт с «Зенитом». Тогда существовал вариант с молодежкой «Спартака» – с ними ехать на сбор или хоть куда-то уйти. С Аленичевым переговорили, но «Спартак» заломил слишком большую сумму. В конце концов повезло, доиграл сезон в «Ростове».

Фото: «Арсенал» Тула
Источник: «Спорт-Экспресс»

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Евгений Морозов

Автор еженедельника «Футбол»

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