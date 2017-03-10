Артем Дзюба: «Карпин комментировал матч «Краснодара»? Я выключил звук»

Автор: Дмитрий Темников 0 Comments

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Сегодня нападающий «Зенита» Артем Дзюба ответил на вопросы журналистов на пресс-конференции команды. Игрок поговорил о дебюте экс-футболиста и главного тренера московского «Спартака» Валерия Карпина в комментаторской проффессии.

«Смотрел ли я игру «Краснодара» на российском телевидении? Да, конечно. Вчера состоялась первая игра для Валерия Карпина в роли комментатора? Признаться честно, я выключил звук», — заявил Дзюба.

Накануне Карпин вместе с Константином Геничем провел комментарий первой игры 1/8 финала Лиги Европы между «быками» и испанской «Сельтой». Матч завершился поражением команды Игоря Шалимова со счетом 1:2.

Фото: Сергей Дроняев
Источник: «Чемпионат»

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