Артем Дзюба: «Карпин комментировал матч «Краснодара»? Я выключил звук»

Сегодня нападающий «Зенита» Артем Дзюба ответил на вопросы журналистов на пресс-конференции команды. Игрок поговорил о дебюте экс-футболиста и главного тренера московского «Спартака» Валерия Карпина в комментаторской проффессии.

«Смотрел ли я игру «Краснодара» на российском телевидении? Да, конечно. Вчера состоялась первая игра для Валерия Карпина в роли комментатора? Признаться честно, я выключил звук», — заявил Дзюба.

Накануне Карпин вместе с Константином Геничем провел комментарий первой игры 1/8 финала Лиги Европы между «быками» и испанской «Сельтой». Матч завершился поражением команды Игоря Шалимова со счетом 1:2.

Фото: Сергей Дроняев

Источник: «Чемпионат»