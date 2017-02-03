Арсений Логашов стал игроком «Тосно»

Арсений Логашов перешел из «Локомотива» в «Тосно». Об этом заявил гендиректор клуба ленинградской области Вячеслав Матюшенко.

«Мы договорились с «Локомотивом», что Логашов переходит к нам как свободный агент. Сегодня будет подписан контракт до конца сезона», — сказал Матюшенко.

Напоиним, что главный тренер «Локомотива» Юрий Семин не стал брать Логашова на сборы. Арсений вынужден был искать новый клуб.

В текущем сезоне Логашов провел три матча в молодежном первенстве, результативными действиями не отметился.

«Тосно» уверено идет на втором месте с 49-ю очками. Ближайший преследователь «СКА-Энергия» отстает на 8 очко. Лидер ФНЛ «Динамо» опережает «Тосно» на 5 баллов.

Полная таблица трансферов РФПЛ. Зима — 2016/17

Фото: официальный сайт «Локомотива»

Источник: ТАСС