Арсений Логашов перейдет в «Тосно»

Полузащитник московского «Локомотива» Арсений Логашов покинет команду в ближайшее время. Об этом сообщают отечественные СМИ.

По некоторым данным, Арсений подпишет контракт с «Тосно». За переход защитника красно-зеленые не будет заплачено денег, так как Логашов уйдет на правах свободного агента. О сумме зарплаты футболиста в команде из ФНЛ ничего не сообщается.

Ранее сообщалось, что контракт с 25-летним игроком «железнодорожники» продлевать не будут. В текущем сезоне Арсений ни разу не вышел на поле.

Фото: Сергей Дроняев