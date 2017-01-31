Арсений Логашов перейдет в «Тосно»

Автор: Дмитрий Темников 0 Comments

Полузащитник московского «Локомотива» Арсений Логашов покинет команду в ближайшее время. Об этом сообщают отечественные СМИ.

По некоторым данным, Арсений подпишет контракт с «Тосно». За переход защитника красно-зеленые не будет заплачено денег, так как Логашов уйдет на правах свободного агента. О сумме зарплаты футболиста в команде из ФНЛ ничего не сообщается.

Ранее сообщалось, что контракт с 25-летним игроком «железнодорожники» продлевать не будут. В текущем сезоне Арсений ни разу не вышел на поле.

Фото: Сергей Дроняев

Источник: «Чемпионат»
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