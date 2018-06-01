«Арсенал» хочет арендовать Усмана Дембеле у «Барселоны»

Полузащитник «Барселоны» Усман Дембеле может летом сменить клуб. В его трансфере заинтересован «Арсенал».
Главный скаут лондонцев Свен Мислинтат, ранее работавший в дортмундской «Боруссии», находится в постоянном контакте с Дембеле.
«Арсенал» может арендовать француза. Игрок подходит под видение нового главного тренера команды Унаи Эмери.
Ранее сообщалось об интересе к Дембеле со стороны «Ливерпуля».
В этом сезоне полузащитник провел 17 матчей, забил 3 гола и отдал 7 голевых передач.
Фото: Global Look Press
Источник: Diario Sport