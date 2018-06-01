«Арсенал» хочет арендовать Усмана Дембеле у «Барселоны»

Автор: Михаил Серебряков 0

Ousmane Dembélé;

Полузащитник «Барселоны» Усман Дембеле может летом сменить клуб. В его трансфере заинтересован «Арсенал».

Главный скаут лондонцев Свен Мислинтат, ранее работавший в дортмундской «Боруссии», находится в постоянном контакте с Дембеле.

«Арсенал» может арендовать француза. Игрок подходит под видение нового главного тренера команды Унаи Эмери.

Ранее сообщалось об интересе к Дембеле со стороны «Ливерпуля».

В этом сезоне полузащитник провел 17 матчей, забил 3 гола и отдал 7 голевых передач.

Фото: Global Look Press
Источник: Diario Sport

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