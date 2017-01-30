«Арсенал» ведет переговоры с Массимилиано Аллегри

«Арсенал» начал переговоры с главным тренером «Ювентуса» Массимилиано Аллегри. Руководство лондонского клуба уверено, что итальянский специалист способен стать достойной заменой нынешнему наставнику команды Арсену Венгеру.

67-летний французский специалист может покинуть «канониров» летом этого года. В ближайшее время стороны обсудят условия контракта.

Другим кандидатом на пост главного тренера «Арсенада» называется Ральф Хазенхюттль, возглавляющий «РБ Лейпциг», однако Аллегри считается первым выбором «канониров», чтобы сменить Арсена Венгера, который не выигрывал Премьер-лигу с 2004 года.

Ранее сообщалось, что итальянец может быть уволен из «Ювентуса», не доработав до конца нынешнего сезона. Аллегри является главным тренером «Ювентуса» с 2014 года. За это время команда под его руководством по два раза выиграла чемпионат и кубок Италии, а также Суперкубок Италии. К достижениями итальянца стоит отнести и выход «Ювентуса» в финал Лиги чемпионов.

Напомним, что Венгер возглавляет «Арсенал» с 1996 года. За это время он трижды приводил команду к чемпионству и по шесть раз выигрывал Кубок и Суперкубок Англии.

Фото: Global Look Press

Источник: Sunday Express