«Арсенал» стал обладателем Кубка Англии

Автор: Антон Муша 0

Сегодня состоялся финальный матч Кубка Англии между «Челси» и «Арсеналом». В упорной борьбе трофей достался команде Арсена Венгера.

Матч прошёл в Лондоне на стадионе «Уэмбли» и завершился со счётом 2:1.

Уже на 4-й минуте Алексис Санчес вывел «Арсенал» вперед и в целом имел преимущество по ходу всей встречи. В середине второго тайма «Челси» остался вдесятером: Виктор Мозес получил вторую жёлтую карточку за симуляцию. Несмотря на это, «синие» вскоре сумели отыграться усилиями Диего Косты. Однако «Арсенал» почти сразу вновь вышел вперед и больше не дал «Челси» шансов на спасение. Автором победного гола стал Аарон Рэмси.

Таким образом, «Арсенал» стал рекордсменом среди английских клубов по количеству побед в Кубке Англии: эта победа стала для клуба  13-й по счету.

Фото: твиттер ФК «Арсенал»
Источник: Еженедельник «Футбол»

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Антон Муша

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