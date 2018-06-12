«Арсенал» согласовал трансфер Лукаса Торрейры

Полузащитник «Сампдории» Лукас Торрейра может продолжить карьеру в АПЛ. В его переходе заинтересован лондонский «Арсенал».

По информации СМИ, трансфер игрока с генуэзцами согласовал «Арсенал». Лондонцы предложили «Сампдории» 30 миллионов евро (сумма выкупа).

Также они готовы предложить на 5 миллионов больше, чтобы гарантировать себе право приобретения Торрейры.

Теперь «Арсенал» попытается согласовать условия личного контракта с 22-летним футболистом. Пока что они не достигли соглашения. В этом сезоне футболист провел 36 матчей и забил 4 гола.

Фото: Global Look Press

Источник: Football Italia