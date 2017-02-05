«Арсенал» продлит контракт с Арсеном Венгером

Главный тренер лондонского «Арсенала» подпишет новый контракт с клубом. Напомним, что стороны никак не могли прийти к соглашению и руководство «канониров» рассматривало другие кандидатуры.

Арсена Венгер продолжит тренировать «Арсенал». Новый контракт будет рассчитан еще на два года. Напомним, что руководство лондонцев рассматривало кандидатуру Массимилиано Аллегри в качестве главного тренера команды.

Арсен Венгер является главным тренером «Арсенала» с 1996 года. За это время французский специалист выиграл с «канонирами» 6 кубков Англии, столько же Суперкубков. Трижды под его руководством «Арсенал» становился чемпионом Англии. Последнее чемпионство было в сезоне 03/04.

В текущем сезоне «Арсенал» занимает третью строчку и имеет в активе 47 очков.

Фото: Global Look Press

Источник: BT Sport