«Арсенал» продлит контракт с Арсеном Венгером

Автор: Никита Пронин 0 Comments

Венгер

Главный тренер лондонского «Арсенала» подпишет новый контракт с клубом. Напомним, что стороны никак не могли прийти к соглашению и руководство «канониров» рассматривало другие кандидатуры.

Арсена Венгер продолжит тренировать «Арсенал». Новый контракт будет рассчитан еще на два года. Напомним, что руководство лондонцев рассматривало кандидатуру Массимилиано Аллегри в качестве главного тренера команды.

Арсен Венгер является главным тренером «Арсенала» с 1996 года. За это время французский специалист выиграл с «канонирами» 6 кубков Англии, столько же Суперкубков. Трижды под его руководством «Арсенал» становился чемпионом Англии. Последнее чемпионство было в сезоне 03/04.

В текущем сезоне «Арсенал» занимает третью строчку и имеет в активе 47 очков.

Фото: Global Look Press
Источник: BT Sport

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Никита Пронин

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