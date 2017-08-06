«Арсенал» победил в Суперкубке Англии

Сегодня «Арсенал» и «Челси» открыли официальный сезон. Лондонские клубы оспаривали Суперкубок Англии.Сегодня «Арсенал» и «Челси» открыли сезон. Лондонские клубы оспаривали Суперкубок Англии.

В начале второго тайма счет открыл Мозес. После удаления Педро «канониры» сравняли счет – 1:1. Серия пенальти проводилась по новой системе – первый удар наносил «Челси», далее – два у Арсенала». Два у «синих» и так далее. Решающими оказались промахи Куртуа и Мораты — 4:1 по пенальти. «Арсенал» — обладатель Суперкубка Англии.

«Арсенал» — «Челси» 1:1 (0:0, по пенальти — 3:1)

«Арсенал»: Чех, Мертесакер (Колашинац, 32), Монреаль, Бельерин, Холдинг, Эль-Ненни, Окслейд-Чемберлен, Джака, Ивоби (Уолкотт, 67), Уэлбек (Нелсон, 87), Ляказетт (Жиру, 66).

«Челси»: Куртуа, Аспиликуэта, Давид Луиз, Кэйхилл, Мозес, Виллиан (Мусонда, 82), Фабрегас, Педро, Канте, Алонсо (Рюдигер, 79), Батшуайи (Мората, 74).

Голы: 0:1 – Мозес (46), 1:1 –Колашинац (82).

Предупреждения: Аспиликуэта (13), Бельерин (15), Алонсо (35), Виллиан (37).

Удаление: Педро (80).

Фото: Global Look Press

Источник: Еженедельник «Футбол»

Владимир Шевелев Автор еженедельника «Футбол»