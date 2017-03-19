«Арсенал» планирует усилиться защитником «Монако»

Автор: Владимир Шевелев 0 Comments

Бенджамен Менди

Летом «Арсенал» планирует кардинально усилиться. В список их интересов попал защитник «Монако».

Защитник «Монако» Бенджамен Менди может продолжить карьеру в АПЛ. По информации источника, в услугах 22-летнего футболиста заинтересован «Арсенал», который желает приобрести француза в летнее трансферное окно.

Ранее сообщалось, что на игрока также претендуют «Манчестер Сити» и «Челси».

В нынешнем сезоне чемпионата Франции Менди провел 18 матчей, в которых отметился двумя результативными передачами. Рыночная стоимость защитника составляет 9 миллионов евро.

Фото: Global Look Press

Источник: L’ Equipe 

Поделиться:

Футбол утром в вашей почте

Утренняя рассылка ftbl.ru - всё, что важно знать с утра

 

Владимир Шевелев

Читайте по теме

Эрик Абидаль: «Фалькао говорил мне, что не собирается уходить из Монако»

Зенит-м

Джейкоб Гардинер-Смит: «Головин — российская версия Деле Алли, Дзюба — лучший из российских футболистов»

У Алекса Фергюсона могли быть проблемы те же проблемы, что и у Арсена Венгера

Добавить комментарий

Войти с помощью: 