«Арсенал» планирует усилиться защитником «Монако»

Летом «Арсенал» планирует кардинально усилиться. В список их интересов попал защитник «Монако».

Защитник «Монако» Бенджамен Менди может продолжить карьеру в АПЛ. По информации источника, в услугах 22-летнего футболиста заинтересован «Арсенал», который желает приобрести француза в летнее трансферное окно.

Ранее сообщалось, что на игрока также претендуют «Манчестер Сити» и «Челси».

В нынешнем сезоне чемпионата Франции Менди провел 18 матчей, в которых отметился двумя результативными передачами. Рыночная стоимость защитника составляет 9 миллионов евро.

Фото: Global Look Press

Источник: L’ Equipe