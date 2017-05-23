«Арсенал-Киев» отстранил шесть футболистов из-за подозрений в договорном матче

Таким образом клуб отреагировал на подозрения со стороны комитета ФФУ по этике и честной игре. В недавнем матче против «Десны» были зафиксированы подозрительные ставки на то, что киевляне крупно проиграют.

В итоге «Арсенал» уступил со счетом 1:5.

«Расследование идет. Мы опросили футболистов, но никаких признательных показаний не получили. Комитет по честной игре нас уведомил, что есть подозрения в договорном характере матча. Нам сообщили, какие игроки находятся под подозрением. Совместно ведем расследование, чтобы к клубу у ФФУ не было никаких претензий», — заявил президент «Арсенала-Киев» Алексей Кикирешко.

От команды отстранены Сергей Ситало, Вячеслав Турчанов, Алексей Майданевич, Сергей Семенюк, Максим Костюченко и Александр Аксенов.

Ранее глава Комитета по этике и честной игре Федерации футбола Украины Франческо Баранка пригрозил донецкому «Олимпику» санкциями после матча молодежного состава клуба со сверстниками из киевского «Динамо».

Фото: ФК «Арсенал-Киев»

Источник: Рейтинг Букмекеров