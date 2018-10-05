«Арсенал» и «Уфа» разошлись миром, Миодраг Божович возглавил «Крыльев Советов», ЦСКА усилился 18-летним форвардом. Главные новости дня

Автор: Еженедельник «Футбол. Хоккей» 0

Еженедельник «Футбол» представляет главные новости за 5 октября.

1. Премьер-лига. 10-й тур. Тульский «Арсенал» и «Уфа» сыграли вничью

Уфимцы нанесли всего один удар в створ, но его хватило, чтобы заработать очко.

2. Миодраг Божович представлен в качестве главного тренера «Крыльев Советов»

Ранее самарский клуб объявил об отставке Андрея Тихонова.

3. 18-летний малийский форвард Лассана Н’Диай перешел в ЦСКА

С нападающим юношеской сборной Мали подписали контракт сроком на на четыре года.

4. Матч Россия – Швеция начнется на час позже из-за недосмотра УЕФА и РФС

РФС с УЕФА не сообразили, что в Калининграде и Москве существует разница во времени.

5. «Спартак» установил антирекорд посещаемости в еврокубках

Матч с «Вильярреалом» собрал меньше половины стадиона.

Фото: Global Look Press

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