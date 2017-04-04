Арсен Венгер: «Я ничего не боюсь»

Автор: Владимир Шевелев 0 Comments

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Главный тренер «Арсенала» Арсен Венгер прокомментировал протесты болельщиков против продления контракта с французом и высказался о своем будущем.

«Я могу понять, почему вы спрашиваете об этом снова. Не волнуйтесь, вы скоро получите ответ. Честно говоря, я профессионал. Профессионал работает как в идеальных, так и в не идеальных условиях. Я люблю побеждать и сосредоточен на этом. Я честно выполняю свои обязанности и ничего не боюсь. Я принимаю суждения людей и фокусируюсь на игре», – заявил Венгер.

В текущем сезоне лондонский «Арсенал» занимает шестое место в АПЛ, набрав 51 очко после 28 игр.

Фото: Global Look Press

Источник: Mirror

 

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Владимир Шевелев

Автор еженедельника «Футбол»

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