Арсен Венгер: «Я ничего не боюсь»

Главный тренер «Арсенала» Арсен Венгер прокомментировал протесты болельщиков против продления контракта с французом и высказался о своем будущем.

«Я могу понять, почему вы спрашиваете об этом снова. Не волнуйтесь, вы скоро получите ответ. Честно говоря, я профессионал. Профессионал работает как в идеальных, так и в не идеальных условиях. Я люблю побеждать и сосредоточен на этом. Я честно выполняю свои обязанности и ничего не боюсь. Я принимаю суждения людей и фокусируюсь на игре», – заявил Венгер.

В текущем сезоне лондонский «Арсенал» занимает шестое место в АПЛ, набрав 51 очко после 28 игр.

Фото: Global Look Press

Источник: Mirror

Владимир Шевелев Автор еженедельника «Футбол»