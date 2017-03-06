Арсен Венгер: «У меня нет конфликта с Санчесом»

Главный тренер «Арсенала» высказался о ситуации с возможным уходом Алексиса Санчеса. Он опроверг слухи о раздоре с чилийцем.

«Информация о конфликте с Санчесом не соответствует действительности. Да, его поведение бывает чрезмерным, но он преданный игрок. Понимаю, что вам нужно чем-то заполнять свои газеты, и мы уважаем это. У нас нормальные, доверительные отношения, как с любым игроком. Контракт Санчеса истекает через 15 месяцев, так что решение о его будущем зависит от клуба и ни от кого другого».

В текущем сезоне Алексис Санчес провел 26 матчей в АПЛ, забил 17 мячей и отдал десять голевых передач.

Фото: Global Look Press

Источник: The Telegraph