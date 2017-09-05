Арсен Венгер: «Трансферное окно должно закрываться за 48 часов до первой игры сезона, а открываться только после завершения чемпионата»

Главный тренер «Арсенала» Арсен Венгер считает, что периоды трансферов требуют пересмотра. Он заявил, что выступает против зимнего трансферного окна.

«Игроки, которые мало играют, или к ним есть интерес со стороны других клубов, начинают думать, что же с ними будет в январе. Они не могут сосредоточиться на футболе, что мешает команде. Думаю, все это понимают.

Мы развлекаем людей, но это может делать только сплоченная группа людей, которые чего-то добились вместе. Они не должны думать, где окажутся в следующем году.

Все жалуются, что футбол стал больше бизнесом, но мы можем кое-что исправить. Футболист может готовиться к важному матчу и параллельно проверять свой телефон, а не перешел ли он куда-либо.

Идеальный вариант – это трансферное окно, которое закрывается за 48 часов до первой игры сезона, а открывается только после завершения чемпионата», – сказал Венгер.

Фото: Global Look Press

Источник: Sky Sports