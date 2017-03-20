Арсен Венгер решил остаться в «Арсенале»

Арсен Венгер передумал уходить из «Арсенала». Французский специалист может пролонгировать свое соглашение с лондонским клубом.

Как сообщалось ранее, Арсен Венгер рассчитывал покинуть лондонский клуб по окончании текущего сезона и руководство «Арсенала» рассматривало вариант с назначением на пост главного тренера команды Томаса Тухеля, который работает в дортмундской «Боруссии».

Стоит отметить, что в последних девяти матчах во всех турнирах «канониры» проиграли в шести из них. В Премьер-лиге команда опустилась в турнирной таблице на шестое место. Все это привело к тому, что Венгер изменил свое решение об уходе.

Предполагается, что Венгер может продлить свой действующий контракт с «Арсеналом» еще на один сезон.

Фото: Global Look Press

Источник: Daily Mail