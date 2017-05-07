Арсен Венгер раскритиковал Жозе Моуринью за недовольство в сторону игроков «Манчестер Юнайтед»

Словесная перестрелка между Арсеном Венгером и Жозе Моуринью набирает обороты в преддверии очередной очной встречи. На этот раз главный тренер «Арсенала» негативно отреагировал на критику наставника «Манчестер Юнайтед» по отношению к своим игрокам.

«В экстремальных ситуациях можно критиковать игроков, но нужно делать это осторожно. Нельзя делать это в каждой игре. Моуринью просто увеличивает их уровень стресса. Нельзя сперва сказать: «Мы все в одной лодке», а затем выпрыгивать из лодки и говорить: «Теперь это ваша вина», — заявил Венгер.

Напомним, ранее португалец публично выражал недовольство Люком Шоу, Крисом Смоллингом, Филом Джоунсом и Антони Марсьялем.

Встреча между «Арсеналом» и «Манчестер Юнайтед» в рамках чемпионата Англии состоится в Лондоне на стадионе «Эмирэйтс» 7 мая в 18:00 по московскому времени.

Фото: Global Look Press

Источник: BBC