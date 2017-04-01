Арсен Венгер: «Продолжаю работать с прицелом на следующий сезон»

Главный тренер «Арсенала» Арсен Венгер, сообщил, что продолжает работать в клубе с прицелом на будущее независимо от того, будет ли с ним продлен контракт. Ранее специалист уведомил руководство о желании продлить контракт на два года.

«Конечно же, я работаю, планируя следующий сезон «Арсенала». Продолжаю работать как прежде независимо от того, останусь в «Арсенале» еще на два месяца или десять лет.

С игроками сложнее договориться о переходе в клуб, когда не известна судьба тренера? «Арсенал» сегодня является мировым брендом, который уважают везде. Имя клуба больше, чем мое. Когда игрок переходит в клуб, он идет в «Арсенал», а не к Арсену Венгеру. На данный момент, мы не ведем трансферную работу, но анализируем, какие позиции нужно укрепить», — заявил Венгер.

Контракт Арсена Венгера с лондонцами истекает летом 2017 года. После 27 сыгранных матчей «Арсенал» занимает 6-ю строчку в турнирной таблице, имея в своем активе 50 очков.

Фото: Global Look Press

Источник: ESPN