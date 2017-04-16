Арсен Венгер отказал Тьерри Анри войти в тренерский штаб «Арсенала»

Автор: Дмитрий Темников 0 Comments

Главный тренер лондонского «Арсенала» Арсен Венгер не позволил присоединиться к команде бывшему игроку  «канониров». Об этом сообщают британские СМИ.

Француз Тьерри Анри собирался войти в тренерский штаб клуба, но Венгер отказался от этого. По некоторым данным, 67-летний француз не хочет видеть в «Арсенале» Анри, так как он может сменить его на посту главного тренера.

В текущем сезоне АПЛ лондонцы набрали 54 очка. После 30 туров «канониры» занимают 7-е место в турнирной таблице.

Фото: Global Look Press
Источник: The Mirror

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