Арсен Венгер отказал Тьерри Анри войти в тренерский штаб «Арсенала»

Главный тренер лондонского «Арсенала» Арсен Венгер не позволил присоединиться к команде бывшему игроку «канониров». Об этом сообщают британские СМИ.

Француз Тьерри Анри собирался войти в тренерский штаб клуба, но Венгер отказался от этого. По некоторым данным, 67-летний француз не хочет видеть в «Арсенале» Анри, так как он может сменить его на посту главного тренера.

В текущем сезоне АПЛ лондонцы набрали 54 очка. После 30 туров «канониры» занимают 7-е место в турнирной таблице.

Фото: Global Look Press

Источник: The Mirror