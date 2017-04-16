Арсен Венгер отказал Тьерри Анри войти в тренерский штаб «Арсенала»

Главный тренер лондонского «Арсенала» Арсен Венгер не позволил присоединиться к команде бывшему игроку «канониров». Об этом сообщают британские СМИ.
Француз Тьерри Анри собирался войти в тренерский штаб клуба, но Венгер отказался от этого. По некоторым данным, 67-летний француз не хочет видеть в «Арсенале» Анри, так как он может сменить его на посту главного тренера.
В текущем сезоне АПЛ лондонцы набрали 54 очка. После 30 туров «канониры» занимают 7-е место в турнирной таблице.
Фото: Global Look Press
Источник: The Mirror