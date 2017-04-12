Арсен Венгер останется в «Арсенале» еще на два года

Автор: Никита Поляков 0 Comments

Фанаты Арсенала

Главный тренер «Арсенала» Арсен Венгер скоро подпишет новый контракт со своей нынешней командой. Решение уже принято руководством лондонцев.

Как сообщается, подписание контракта состоится, даже если «Арсенал» по итогам сезона не попадет в Лигу чемпионов. Соглашение будет рассчитано до 2019 года.

Также стало известно, что по истечении сезона в структуре клуба произойдут изменения. Будет введена должность спортивного директора.

Напомним, что недавно наставник «канониров» подвергся жесткой критики со стороны прессы и болельщиков из-за неудовлетворительного выступления команды. На данный момент «Арсенал» с 54 очками расположился на 6 месте в турнирной таблице чемпионата Англии.

Фото: Global Look Press
Источник: The Sun

 

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