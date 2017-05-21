Арсен Венгер: «Непопадание «Арсенала» в Лигу чемпионов не будет катастрофой с финансовой точки зрения»

Главный тренер «Арсенала» Арсен Венгер рассказал о своих мыслях по поводу отсутствия его клуба в ЛЧ. Француз заявил, что непопадание в Лигу чемпионов на следующий сезон не сильно ударит по финансовому состоянию команды.

«Теперь попадание в первую четверку не так важно с финансовой точки зрения, как это было раньше, так как увеличились доходы от ТВ-трансляций АПЛ.

Теперь вы не так сильно страдаете финансово, если не выйдете в Лигу чемпионов. У нас был период, когда нам приходилось выплачивать долги за строительство стадиона, и тогда деньги от Лиги чемпионов были крайне важны.

У нас нет проблем с финансами. Но мы хотим играть в лучшем европейском турнире. Но с точки зрения финансов непопадание в Лигу чемпионов не будет катастрофой», – сказал Венгер.

Фото: Global Look Press

Источник: Sky Sports