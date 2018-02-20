Ариц Адурис может пропустить отвтеный матч со «Спартаком» в Лиге Европы

Автор: Рамис Ахмадуллин 0

Нападающий «Атлетика» Ариц Адурис досрочно прервал тренировку с командой перед ответным домашнем матчем 1/16 финала Лиги Европы со «Спартаком». Игроку нужно пройти медосмотр.

Испанский нападающий покинул тренировочное занятие спустя всего 15 минут после его начала. Адурису предстоит пройти медосмотр у клубных врачей. Отмечается, что у нападающего все еще есть шанс успеть восстановиться от повреждения.

Напомним, в первом матче «Атлетик» обыграл «Спартак» в Москве со счётом 3:1. В той игре Адурис забил два гола. Ответный матч в Испании команды проведут 22 февраля.

Фото: Global Look Press
Источник: Marca

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