Арьен Роббен не исключает, что сезон-2017/18 не станет для него последним в «Баварии»

Полузащитник мюнхенской «Баварии» Арьен Роббен не исключает, что продлит контракт со своим нынешним клубом. Недавно 33-летний голландский футболист продлил соглашение с немецким грандом до лета 2018 года.

«Для меня неплохо, что мне предложили лишь годичную пролонгацию соглашения. Я ведь не самый молодой футболист. Если бы мне было 29 или 30 лет, то это было бы плохим знаком. Но следующей зимой еще посмотрим, как будут развиваться события», — сказал Роббен.

По итогам 22 туров чемпионата Германии Роббен сыграл 16 матчей, став автором 8 голов и 4 голевых передач.

Фото: Global Look Press

Источник: TZ