Арда Туран согласен перейти в «Арсенал»

Полузащитник «Барселоны» Арда Туран может скоро переехать в Англию. Игрок заинтересован в том, чтобы продолжить карьеру в «Арсенале».

Сообщается, что 30-летний турок, испытывавший в минувшем сезоне дефицит игровой практики, дал согласие на переход в лондонский клуб.

В настоящее время клубы согласовывают сумму трансфера. «Барселона» требует за Турана около 30 миллионов евро, тогда как «Арсенал» пытается сбить цену.

Ранее стало известно, что английский клуб предлагает за хавбека 25 миллионов евро.

В 18 матчах минувшего чемпионата Испании Туран забил 3 гола и сделал 3 результативные передачи.

Фото: Global Look Press

Источник: barcelona.eldesmarque