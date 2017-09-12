Апелляция Садио Мане о сокращении дисквалификации отклонена

Футбольная ассоциация Англии отклонила апелляцию «Ливерпуля». «Красные» рассчитывали на сокращение трехматчевой дисквалификации форварда Садио Мане.

Напомним, сенегалец получил прямую красную карточку в гостевом матче 4-го тура английской Премьер-лиги с «Манчестер Сити» (0:5), после того как попал ногой в лицо вратарю соперника Эдерсону Мораесу. В результате столкновения бразильский голкипер «Манчестер Сити» из-за травмы не смог продолжить матч и покинул поле на носилках.

Из-за трехматчевой дисквалификации Мане не поможет «Ливерпулю» в матчах с «Бернли» (16 сентября) и «Лестер Сити» (23 сентября) в АПЛ, а также пропустит еще одну игру с «лисами» (19 сентября) в Кубке лиги.

Фото: Global Look Press

Источник: The FA

Владимир Шевелев Автор еженедельника «Футбол»