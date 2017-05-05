Апелляционный комитет ФИФА отменил дисквалификацию Лионеля Месси

Автор: Владимир Шевелев 0 Comments

Лионель Месси Аргентина

Наказание Лео Месси отменено. Апелляционный комитет ФИФА удовлетворил жалобу, поданную Аргентинской футбольной ассоциацией.

Нападающий Лионель Месси ранее был дисквалифицирован дисциплинарным комитетом ФИФА на 4 матча с участием сборной Аргентины. Форварду инкриминировали оскорбление лайнсмена, обслуживавшего матч Аргентина – Чили (1:0). Футболиста также оштрафовали на 10 тысяч швейцарских франков. Апелляционный комитет отменил наказание, наложенное на Месси. Санкции сняты из-за отсутствия доказательств того, что аргентинец оскорбил арбитра.

В текущем сезоне Лионель Месси провел за «Барселону» 48 матчей во всех турнирах и забил 49 мячей.

Фото: Global Look Press

Источник: fifa.com

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Владимир Шевелев

Автор еженедельника «Футбол»

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